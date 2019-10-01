В пожаре на улице Таганской в Екатеринбурге погиб ребенок и ещё двое детей пострадали

20:14 | 10.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в пожаре в жилом доме на Таганской погиб ребенок и пострадали ещё двое детей. Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС сегодня в 17:29.



По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где две женщины употребляли спиртное. Хозяйкой квартиры была подруга матери троих детей, оставленных там на некоторое время, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Пострадавших детей в возрасте 1,5 и 4 года госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Кроме того, пожарные эвакуировали 19 человек, в том числе пятерых детей, а также спасли с помощью дыхательных масок 24 человек, в том числе семерых детей. На место выезжали 7 единиц техники и 25 человек личного состава.



По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.



Точная причина пожара устанавливается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»