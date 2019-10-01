Екатеринбург стад одним из самых перспективных городов России по версии Forbes

18:49 | 10.10.2019

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург вошел в список десяти самых перспективных городов России по версии журнала Forbes Life. В рейтинге уральская столице занимает четвертое место после Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Казани.



Отмечается, что одной из причин, по которой Екатеринбург занял четвертое место, стало проведение индустриальной биеннале. В этом году выставка отмечает свое десятилетия. Также редакция уделила внимание открытию Ельцин Центра и другим проектам и мероприятиям, проходящим как на общероссийском, так и на международном уровне.



Стоит напомнить, что одним из таких мероприятий станет V Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов».



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»