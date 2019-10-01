Летевшие в Екатеринбург польские футболисты приземлились в Челябинске

18:15 | 10.10.2019

Фото: pixabay.com

Польские футболисты, летевшие в Екатеринбург для участия в отборочном матче чемпионата Европы-2021, приземлились в Челябинске.



По данным Flightradar, самолет сделал несколько кругов над Свердловской областью и только потом отправился в сторону Челябинска. Кроме этого рейса, там же приземлились лайнеры, летевшие в Екатеринбург из Москвы, Сочи и Антальи.



Напомним, что на данный момент Кольцово не принимает лайнеры из-за утреннего происшествия - Ан-12 приземлился в аэропорту «на брюхо». Сейчас самолет эвакуируют с полосы с помощью спецтехники.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»