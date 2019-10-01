Новости дня
17:53 | 10.10.2019
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи
С октября пользователям тарифных планов «Включайся!»* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.
Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.
Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.
«Весной мы первым среди операторов предложили клиентам тарифы с кэшбэком. Изучив пожелания абонентов, мы представляем обновленную линейку «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.
Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.
На правах рекламы*
© «Вечерние ведомости»
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