В Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути

16:54 | 10.10.2019

Фото: vladtime.ru

Врачи эндоскопического отделения свердловского онкодиспансера первые в области провели уникальную тяжелую операцию на удаление злокачественной опухоли правого легкого.



Обычно при удалении таких образований требуется обширное хирургическое вмешательство. Однако сложность лечения состояло в том, что у пациента были проблемы с дыханием. «Из-за рубцовой структуры (сужения) трахеи у пациента имелось нарушение дыхания. Обширная операция могла усугубить эту ситуацию. Совместно с заведующим торакальным отделением Максимом Руденко было принято решение выполнить малоинвазивное высокотехнологичное эндобронхиальное вмешательство», – рассказал руководитель эндоскопической службы онкодиспансера Евгений Десятов.



Операцию провели с помощью ригидного брохноскопа, который обеспечивал вентиляцию легких и доступ к опухоли через гортань и трахею пациента. Операция продолжалась 40 минут. За это время специалисты удалили злокачественную опухоль бронха размером 12 мм.



Отметим, что в ближайшее время в рамках проектов «Здравоохранения» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» на вооружение врачей поступит новое оборудование, способное значительно улучшить диагностику раннего рака пищевода, желудка и толстой кишки пациентов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»