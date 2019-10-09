Екатеринбургский гимнаст стал чемпионом мира

16:04 | 10.10.2019

Фото: rsport.ria.ru

Сборная России, в которую входит екатеринбуржец Давид Беляевский, впервые завоевала золотую медаль в командном первенстве на чемпионате мира-2019 по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в немецком городе Штутгард.



В состав сборной помимо Беляевского также входят Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Денис Аблязин и запасной – Владислав Поляшов. В упорной борьбе атлеты превзошли почти на балл команды из Китая и Японии.



Напомним, что ранее российские гимнастки завоевали серебряную медаль в аналогичном командном первенстве, уступив спортсменам из США.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»