В Лондоне скончался глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

15:41 | 10.10.2019

Умер бывший владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов. Об этом со ссылкой на ближний круг банкира сообщило издание Znak.com. 61-летний Валерий Заводов скончался в Лондоне где живёт сын банкира. Последние несколько лет Заводов был серьёзно болен и в последнее время находился в тяжелом состоянии. Где пройдут похороны Валерия Заводова, пока остаётся неизвестным.



Напомним, Валерий Заводов работал в банковской сфере с 1985 года. В течение 28-ми лет он возглавлял екатеринбургский «Уралтрансбанк», и являлся его основным владельцем.

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