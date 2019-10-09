В Свердловской области задержали подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней девочки

14:50 | 10.10.2019

Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com

Полиция Екатеринбурга задержала в Верх-Исетском районе мужчину обвиняемого в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Как сообщили в ведомстве, днем 5 октября вблизи остановки «Сады» у поселка Медный мужчина попытался надругаться над малолетней девочкой, угрожая ей ножом. Однако ребенку удалось вырваться и убежать.



В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение, предусматривающее лишение свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.



Задержание прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сказав, что полицейские нашли мужчину возле микрорайона Мичуринский, где подозреваемый в совершении преступления скрывался в бане.



«Преступление, в котором он сейчас подозревается, далеко не единственное в его биографии. Ему хорошо известен целый букет статей УК РФ, в том числе тяжких составов. К примеру, в последний раз, в 2014 году, суд Ленинского района Екатеринбурга отправил данного гражданина, доказав вину, в тюрьму сроком на один год и семь месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобожден по амнистии. В определенных кругах арестованный мужчина по имени Александр больше известен по прозвищу Таксист. В момент задержания при нем оперуполномоченные нашли и изъяли нож», - рассказал Горелых.



Правоохранительные органы располагают информацией о том, что мужчина мог совершить схожие преступления и обращаются к гражданам с просьбой сообщить интересующую следствие информацию в следственный отдел областного СКР по Верх-Исетскому району, по адресу Екатеринбург, улица Большакова, 11-а и (или) по телефонам 8(343) 261-61-55, 254-24-20. Конфиденциальность гарантируется.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»