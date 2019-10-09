В ноябре из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд

14:20 | 10.10.2019

В ноябрьские праздники из Екатеринбурга в Казань будет ходить дополнительный поезд. В пресс-службе СвЖД отметили, что именно это направление пользовалось наибольшей популярностью в прошлом году.



Поезд будет отходить от уральской столицы 1 ноября в 21:20 по местному времени, а в столицу Татарстана приедет 2 ноября в 10:05. Обратно состав отправится 4 ноября в 16:47 и в Екатеринбурге уже будет 5 ноября в 9:52.



Отметим, что АО «Федеральная пассажирская компания» в ноябрьские праздники назначило более 200 дополнительных рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск и так далее.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»