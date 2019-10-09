В Екатеринбурге осудили грабителей, совершивших кражи на 9 миллионов рублей

13:47 | 10.10.2019

Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили членов группировки, совершивших 40 краж из ювелирных и меховых магазинов, аптек и ломбарда. Общая сумма всех краж составила более девяти миллионов рублей.



По данным следствия, с 2016 по 2018 год от действий преступников пострадали 23 человека. 7 декабря 2016 года они ограбили несколько магазинов Екатеринбурга, похитив кожаные и меховые изделия на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей.



Задержали злоумышленников на месте совершения преступления при грабеже ювелирного магазина в Каменске-Уральском. Все участники группировки признали свою вину в совершении преступлений. Украденное имущество частично удалось вернуть потерпевшим, однако большинством похищенного преступники уже успели распорядиться.



Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленники в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Пятеро участников получили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 17 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»