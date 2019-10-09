Новости дня
11:59 | 10.10.2019
Фото: visit-petersburg.ru
В Екатеринбургском музее ИЗО представят шедевры Эрмитажа
Как рассказали в администрации Екатеринбурга, в этом году горожане смогут увидеть отреставрированную картину «Сборщики податей» нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале.
Следует отметить, что Екатеринбург - единственный город, кроме Санкт-Петербурга, в котором Эрмитаж презентует отреставрированные работы. Этим организаторы отдают дань уважения столице Урала, где во времена войны хранились многие экспонаты музея.
Стоит добавить, что гости выставки также смогут посмотреть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским»в кинотеатре виртуальной реальности и почувствовать себя участником всех событий.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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