На Урале с начала года изъяли более 2000 «левых» SIM-карт

11:30 | 10.10.2019

С начала года в Уральском федеральном округе изъято более 2 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи, сообщает пресс-служба Роскомандзора по УрФО. Ведомство совместно с сотрудниками полиции провело 49 рейдов.



По итогам проведенных мероприятий изъято 2 198 незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 980 SIM-карт принадлежали ПАО «Вымпелком» (Билайн), 158 - ПАО «МТС», остальные – другим операторам связи.



В целом в отношении нарушителей составлено 34 протокола об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете было выявлено 124 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД.



В Роскомнадзоре отмечают, что существует ряд опасностей при покупке нелегальной SIM-карты. Во-первых, это проблемы с обслуживанием. При покупке «симки» без удостоверения личности абонент не сможет сменить тариф, подключить или отключить услуги предоставляемые операторами связи. К тому же SIM-карта может быть отключена, так как операторы периодически избавляются от «безликих» номеров.



Кроме этого, не исключена кража средств с телефонного счета и с банковских счетов. При привязке номера абонента к кабинету банка существует большой риск взлома личного счета и хищения с него средств. По статистике Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (FinCert), созданного банком России, в прошлом году мошенники украли с карт россиян 961 млн руб.

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