Баскетбольные болельщики Екатеринбурга пройдут маршем по центру города

11:08 | 10.10.2019

Фото: Пресс-служба БК УГМК

Сегодня, 10 октября, в 17:00 перед началом матча Суперкубка Европы баскетбольные болельщики Екатеринбурга вместе с талисманом и группой поддержки баскетбольного клуба УГМК пройдут по центру города от улицы Вайнера до Дворца игровых видов спорта. Торжественным шествием болельщики отметят начало женского европейского клубного баскетбольного сезона.



В социальных сетях фанаты Екатеринбурга уже собрали группу из 300 человек и приглашают всех любителей баскетбола присоединиться к маршу и поддержать нашу команду. Сбор болельщиков для организованного шествия состоится сегодня на улице Вайнера, в 16:40. Начало шествия в 17:00.



Напомним, первый титульный матч женского клубного баскетбольного сезона 2019-2020 годов пройдет сегодня, 10 октября, на главной арене Дворца игровых видов спорта. Соперником действующего чемпиона Евролиги УГМК станет обладатель Кубка Европы оренбургская «Надежда». Начало матча в 19:00.

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