Власти Екатеринбурга обсудили подготовку к 75-летию Великой Победы

10:41 | 10.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти уральской столицы во время заседания, прошедшего вчера, 9 октября, обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, об этом рассказали в городской администрации.



Как отметил мэр Александр Высокинский, на сегодняшний день в столице Урала ветеранам оказывается социальная и медицинская помощь, а также ведется работа по восстановлению мемориальных комплексов и памятников. Предстоящий праздник по мнению главы города должен стать масштабным и всенародным.



Кроме того, участники оргкомитета по подготовке к празднику доложили мэру о планах мероприятий на следующий год. Также на совещании обсудили необходимость патриотического воспитания подрастающего поколения и важность работы волонтерских общественных организаций.



«Все обязательства со стороны муниципалитета должны чётко и неукоснительно выполняться. В очередной раз напомню, что забота о ветеранах – наш общий священный и нравственный долг», – сказал в завершение встречи Александр Высокинский.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»