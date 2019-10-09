В Свердловской области ищут пропавшего мужчину

10:07 | 10.10.2019

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Березовском пропал 23-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».



Сергей Владимирович Голубев пропал ещё 4 октября этого года. Приметы пропавшего: рост 170-176 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, светло-голубые глаза. На тыльной стороне правой руки у мужчины есть татуировка «ВДВ». На момент пропажи он был одет в костюм песочного цвета и белые кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Владимировича , просят позвонить руководителю отряда Наталии («ЛИСА») по телефону +7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда Марии Шкода +7-900-203-6662.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»