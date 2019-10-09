В Екатеринбурге на 20 суток закрыли новый детский сад из-за инфекции

09:49 | 10.10.2019

Фото: пресс-служба свердловского УФССП

Судебные приставы приостановили деятельность детского сада в микрорайоне Солнечный по решению суда из-за распространяющейся энтеровирусной инфекции воспитанников, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Детский сад №437, введенный в эксплуатацию в прошлом году, закрыли на 20 суток в связи с нарушением ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).



При эпидемиологическим расследовании, организованном из-за групповой заболеваемости воспитанников энтеровирусной инфекцией, был выявлен ряд нарушений. Так, при составе группы в 25 человек в группе присутствовало только 12 детей, 6 детей отсутствовали по причине ОРВИ (24 % воспитанников), однако группа не закрыта на карантин. Кроме того, не были организованы и проведены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение и ограничение распространения инфекционного заболевания, а также ряд нарушений в обработке карантинной посуды и хранении пищевых продуктов.



Судебные приставы, действуя в интересах детей и по решению суда, 9 октября приостановили деятельность детского учреждения на 20 суток. Входные двери опечатаны. Заведующей детского сада вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.



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