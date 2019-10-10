В Нижнем Тагиле трамвай протаранил иномарку

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов и протаранил «Мазду». ДТП произошло вчера вечером.По словам очевидцев происшествия, на улице Индустриальной от удара иномарку отбросило на тротуар, а водителя зажало в автомобиле.Вагон трамвая преградил большую часть дороги, из-за чего образовалась пробка.Причиной необычного ДТП стал дефект рельсов.