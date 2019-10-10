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09:07 | 10.10.2019
Фото: 66.ru
Трассу Екатеринбург – Челябинск планируют расширить на две полосы
Общая длина трассы составляет около 200 километров. Работы должна начаться уже в следующем году. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, проект уже готов. Он также сказал, что помощь в расширении трассы ему пообещал сам президент РФ Владимир Путин.
Четырехполосная трасса, по мнению, Текслера, нужна, чтобы «подтянуть Челябинск к Екатеринбургу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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