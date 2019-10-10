Трассу Екатеринбург – Челябинск планируют расширить на две полосы

09:07 | 10.10.2019

Фото: 66.ru

Через месяц на Урале состоится конкурс на выполнение работ по расширению трассы Екатеринбург – Челябинск. Речь идёт о двухполосном 40-километровом участке дороги, которая после завершения работ станет четырехполосной.



Общая длина трассы составляет около 200 километров. Работы должна начаться уже в следующем году. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, проект уже готов. Он также сказал, что помощь в расширении трассы ему пообещал сам президент РФ Владимир Путин.



Четырехполосная трасса, по мнению, Текслера, нужна, чтобы «подтянуть Челябинск к Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»