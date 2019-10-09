В центре Екатеринбурга рядом с жилыми домами горели строительные вагончики

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Шейнкмана - Радищева загорелись строительные вагончики компании "Форум-групп". Пламя полыхало в течение получаса.Из-за огня часть улицы Шейнкмана заволокло дымом. Спустя некоторое время на место приехали полицейские и пожарные. С огнем десять челвек спасателей с 2-мя единицами спецтехники справились за несколько минут.Причина возгорания неизвестна.