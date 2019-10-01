В Свердловской области появилось приложение, позволяющее отслеживать пригородные автобусы

19:27 | 9.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На среднем Урале начало работать мобильное приложение «Транспорт ЕК», позволяющее отслеживать передвижение пригородных автобусов, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Работу приложения уже проконтролировал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин в ходе рабочей поездки в Каменск-Уральский.



«Система позволяет контролировать работу междугородних и пригородных автобусов, соблюдение водителями расписания, маршрута, а также возникновение внештатных ситуаций. Нам важно не просто контролировать работу перевозчиков, но и получать отклик от пассажиров», - отметил Бруснянин.



Также замминистра добавил, что приложение позволяет отслеживать расписание, видеть где находится автобус и прогноз о времени его прибытия на остановку.



Следует добавить, что сейчас в приложение занесены маршруты Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского и Каменск-Уральского муниципальных районов. В скором времени к системе подключат Сысертский район.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»