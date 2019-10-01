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19:15 | 9.10.2019

Фото: zaim.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о попытке изнасилования 10-летней девочки в Екатеринбурге

В уральской столице СКР возбудил уголовное дело по сообщению о попытке изнасилования 10-летней девочки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, дело расследуется по части 3 статьи 30 применительно к части 4 статьи 132 («Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Злоумышленник напал на школьницу, когда та отправилась за город на автобусе, но перепутала маршрут, вышла на дорогу и заблудилась. Когда мужчина пристал к девочке и отвел в кусты, она сумела вырваться и убежать. Выручил школьницу проезжавший мимо управляющий транспортной компании Дмитрий Себостьян. Он ехал на рыбалку и, когда увидел девочку в слезах, остановился и помог спугнуть насильника. Дмитрий посадил её в машину, успокоил и связался с полицией.

Сейчас делом занимаются следователи. По предварительным данным, предполагаемому насильнику 45 лет, также известно, что у него есть проблемы с ногами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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