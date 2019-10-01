В Свердловской области мужчина устроил пожар в квартире, где погибла его дочь

18:58 | 9.10.2019

Фото: rossaprimavera.ru

Суд вынес приговор жителю города Волчанска за поджог квартиры, в которой погибла его малолетняя дочь. Обвиняемому Юрию Нефедову назначили 5 лет 3 месяца колонии, об этом сообщили в прокуратуре города Карпинска.



Пожар мужчина устроил в марте этого года. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Нефедов поджог квартиру, где раньше жил с женой и двумя детьми. В результате его малолетняя дочка погибла от отравления продуктами горения. Также суд установил, что в результате пожара в квартире произошло повреждение и уничтожение имущества на сумму свыше 255 тысяч рублей.



Наказание Нефедов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»