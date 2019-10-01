Пожилые екатеринбуржцы смогут обучаться компьютерной грамотности на «Городском смартфоне»

18:31 | 9.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Пожилых екатеринбуржцев научат компьютерной грамотности с помощью большого «Городского смартфона». Новую аппаратуру со встроенным персональным компьютером и сенсорным дисплеем высокой четкости уже установили в комплексном центре соцобслуживания населения Октябрьского района.



Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, установка гаджета приурочена к старту нового учебного сезона в «Школах пожилого возраста».



Пожилых людей будут обучать на интерактивных уроках и тренингах, а также во время работы с электронными ресурсами. Им объяснят, как заходить на сайты пенсионного фонда, программ ЖКХ, пользоваться большой интерактивной картой города, а также получать актуальную информацию о происходящих в городе событиях.



Отметим, что, по словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга Оксаны Антоновой, к новому устройству уже есть высокий интерес. Пожилые граждане столицы Урала смогут с удовольствием обучаться и пользоваться современными информационными технологиями. Добавим, что подобный соцпроект запускается в России впервые.











Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»