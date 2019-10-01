Власти Екатеринбурга будут бороться за проведение «Экспо-2035»

18:07 | 9.10.2019

Фото: ural.aif.ru

Власти уральской столицы в генеральном плане Екатеринбурга снова планируют побороться за проведение «Экспо-2035». В генеральном плане Екатеринбурга заложена территория под проведение всемирной выставки.



Выставка может пройти в планировочном районе «Выставочный», где также будут размещаться объекты Универсиады-2023. Кроме того, в этом районе будет находиться новый спортивный биатлонный комплекс.



Отметим, что «Выставочный» будет размещаться в границах моста через Верх-Исетский пруд, Ново-Московского тракта, подъезда к поселку Палкинский Торфяник и юго-восточной границы Оброшинского лесопарка. Планируется, что его площадь составит 2979,8 га.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»