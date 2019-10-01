В Театре эстрады 17 ноября выберут «Миссис Екатеринбург-2019»

17:45 | 9.10.2019

Фото: миссис-екб.рф

17 ноября в Уральском государственном театре эстрады выберут главную маму уральской столицы. За звание «Миссис Екатеринбург – 2019» поборются 48 участниц. Постановление о проведении финала конкурса подписал мэр города Александр Высокинский.



По словам директора конкурса Марины Степуры, в финале жюри будут оценивать обаяние, артистизм и внутренние качества претенденток.

«Для каждого ребёнка его мама – самая красивая. Так что будут оцениваться, скорее, доброта, великодушие, милосердие женщин», –подчеркнула Степура.



Стоит напомнить, что в традиционном конкурсе принимают участие женщины в возрасте от 25 до 55 лет, у которых есть дети. Директор конкурса отметила, что сейчас он становится уже не просто конкурсом красоты, а социально важным проектом, так как ещё до финала конкурсантки принимают участие в благотворительных акциях с целью привлечь внимание к социально острым задачам общества.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»