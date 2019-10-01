Жителю Ревды из-за неуплаты алиментов назначили 5 месяцев лишения свободы

15:43 | 9.10.2019

Фото: plusworld.ru

В Ревде вынесли приговор свердловчанину, не выплачивавшему алименты своему несовершеннолетнему сыну. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчине назначили 5 месяцев лишения свободы.



Родительских прав мужчину лишили ещё в апреле 2014 года. Суд постановил, что свердловчанин должен выплачивать алименты в размере 1/3 части своего заработка.



В мае этого года уральца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако мужчина не стал выплачивать алименты и дальше. Общая сумма задолженности по уплате алиментов составила более 548 тысяч рублей.



Наказание уралец будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»