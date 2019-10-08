Новости дня
14:39 | 9.10.2019
В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков
По версии следствия подозреваемые с помощью специального оборудования вскрывали салон приглянувшегося автомобиля, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали. При этом сообщники сопровождали похищенный транспорт до гаражного массива на Химмаше. После, они сбывали похищенное перекупщикам и распределяли полученные криминальные доходы между собой.
Задержать подозреваемых удалось 27 сентября. Они угнали кроссовер Kia Sportage на улице Луначарского, после совершения преступления перевезли автомобиль в лесной массив в районе развязки на Дублере Сибирского тракта, где поменяли госномера, а затем перевезли транспортное средство в гараж на улице Инженерной на временное хранение, где и были задержаны сотрудниками полиции.
В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, комплекты государственных номерных знаков. Похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
По данному факту следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации («Кража») в отношении трех местных жителей 1986, 1959 и 1969 годов рождения, подозреваемых в хищениях автомобилей на территории города. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Двое задержанных, ранее судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, помещены под домашний арест, третий, ранее судимый за имущественное преступление, до решения суда будет находиться под стражей.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают их причастность к аналогичным противоправным деяниям.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:48 | 9.10.2019
15 новых автобусных маршрутов увеличат доступность медицинских и социальных учреждений для прикамцев
14:39 | 9.10.2019
В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков
14:25 | 9.10.2019
Серовский завод ферросплавов накажут за посягательство на экологию
14:17 | 9.10.2019
В чемпионате Прикамья по автокроссу приняли участие 30 пилотов
14:07 | 9.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков развить коммуникативные навыки
14:01 | 9.10.2019
В Лесном вынесли приговор свердловчанину за причинение легкого вреда здоровью и кражу серебряной цепочки
13:31 | 9.10.2019
В Перми на фасаде Оперного театра покажут световое шоу
13:30 | 9.10.2019
На разработку чертежей трамвайной линии до микрорайона Солнечный в Екатеринбурге потратят 99 млн рублей
13:26 | 9.10.2019
В Прикамье почтят память героев локальных войн
13:09 | 9.10.2019
Две тысячи евро за прерванный пикет получит житель Екатеринбурга
13:04 | 9.10.2019
Прокуратура Челябинской области поддержала губернатора в решении проблем с отопительным сезоном
12:59 | 9.10.2019
В Екатеринбурге полицейские задержали курьера, который незаконно распространял алкоголь ночью
12:33 | 9.10.2019
Часть территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге могут застроить до 2035 года жильем
11:01 | 9.10.2019
В Екатеринбурге состоится Всероссийская конференция «Культура и социальная ответственность»
10:35 | 9.10.2019
Из екатеринбургского гипермаркета на Уралмаше ночью эвакуировали сотрудников из-за пожара
10:11 | 9.10.2019
Упавшее дерево обошлось мэрии Полевского в 100 тысяч рублей
09:15 | 9.10.2019
В Екатеринбурге могут построить второй аэропорт
20:18 | 8.10.2019
Следственный комитет проверит сообщения о возможном применении насилия к пожилому мужчине в Екатеринбурге
19:47 | 8.10.2019
В Екатеринбурге до 2025 года власти отремонтируют 60 школ
19:11 | 8.10.2019
На Среднем Урале в 2020 году пройдут «Дни Южной Чехии»
18:56 | 8.10.2019
В Свердловской области 3 ноября состоится «Ночь искусств»
17:53 | 8.10.2019
На вокзале в Екатеринбурге посещение туалета станет бесплатным
17:43 | 8.10.2019
Два пермских проекта стали призерами регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards
17:34 | 8.10.2019
В Перми выберут директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек
17:31 | 8.10.2019
В Перми пройдет форум «ЖКХ – Новое качество. Муниципальная повестка»