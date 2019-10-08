В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска городского УМВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в серии хищений дорогостоящих автомобилей на территории уральской столицы.По версии следствия подозреваемые с помощью специального оборудования вскрывали салон приглянувшегося автомобиля, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали. При этом сообщники сопровождали похищенный транспорт до гаражного массива на Химмаше. После, они сбывали похищенное перекупщикам и распределяли полученные криминальные доходы между собой.Задержать подозреваемых удалось 27 сентября. Они угнали кроссовер Kia Sportage на улице Луначарского, после совершения преступления перевезли автомобиль в лесной массив в районе развязки на Дублере Сибирского тракта, где поменяли госномера, а затем перевезли транспортное средство в гараж на улице Инженерной на временное хранение, где и были задержаны сотрудниками полиции.В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, комплекты государственных номерных знаков. Похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.По данному факту следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации («Кража») в отношении трех местных жителей 1986, 1959 и 1969 годов рождения, подозреваемых в хищениях автомобилей на территории города. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Двое задержанных, ранее судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, помещены под домашний арест, третий, ранее судимый за имущественное преступление, до решения суда будет находиться под стражей.В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают их причастность к аналогичным противоправным деяниям.