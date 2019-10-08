На разработку чертежей трамвайной линии до микрорайона Солнечный в Екатеринбурге потратят 99 млн рублей

13:30 | 9.10.2019

Фото: gazeta-moy-rayon-donskoy.ru

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на разработку чертежей трамвайных путей до микрорайона Солнечный. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, на проект мэрия готова потратить 99 млн рублей.



В документах отмечено, что для проекта необходимо реконструировать улицы вторую Новосибирскую и Лучистую с прокладыванием путей от трамвайного кольца на Окружной. Подрядчик должен будет предоставить эскиз будущего проекта, чертежи и поясняющий текст.



Стоит добавить, что длина проектируемой трамвайной ветки с двумя остановками составит 1,7 км.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»