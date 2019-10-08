Часть территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге могут застроить до 2035 года жильем

12:33 | 9.10.2019

Фото: uralmash.ru

До 2035 года в Екатеринбурге, согласно генеральному городскому плану, могут застроить жильем часть территории «Уралмашзавода».



По проекту генплана к 2035 году жилищный фонд Уралмаша будет превышать 6,1 млн квадратного метра жилья. В районе также появятся офисные здания и торговые центры.



Кроме того, через территорию завода планируется построить три меридианных магистральных улицы, а также продлить улицы Машиностроителей и Ярославскую. Добавим, через также завод по проспекту Космонавтов могут протянуть трамвайную ветку.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»