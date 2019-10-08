Глава Екатеринбурга обратился к горожанам накануне первого общегородского опроса

12:00 | 9.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский опубликовал официальное обращение к горожанам на портале екатеринбургской администрации. Накануне первого общегородского опроса глава города попросил горожан сообщать о попытках принуждения к участию в голосовании.



«Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решили «проявить инициативу» и по старой привычке «привести людей». Мы с этим жёстко разбираемся. Поясняем, что информировать о том, когда и где пройдёт опрос, никто не запрещает. А вот заставлять людей идти на опрос или заранее склонять к какому-либо результату – категорически нельзя. Об этом я говорил неоднократно – и сегодня ещё раз подчеркнул на расширенном организационном комитете по проведению опроса», - сказал Высокинский.



Сообщать о попытках провокации мэр попросил на горячую линию по номеру 304 -35 -26. Также Высокинский напомнил, что для того чтобы опрос был легитимным, в качестве наблюдателей на площадки будут приглашены представители общественных организаций, в том числе - «Центр общественного наблюдения», «Голос», АНО «Гражданский корпус» и других.



«Прошу вас потратить немного своего времени на очень большое дело – обретение гражданского согласия в городе и новых, совместных способов принятия важнейших решений. Мы прошли с вами долгий путь и, надеюсь, вместе начнем новую историю Екатеринбурга!» - обратился к екатеринбуржцам мэр.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»