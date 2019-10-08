Бывшего сотрудника екатеринбургской ИК №2 приговорили к реальному сроку за взятку

11:32 | 9.10.2019

Фото: kakdelateto.ru

В Екатеринбурге состоялся суд над бывшим сотрудником ФКУ «Исправительная колония № 2 ГУФСИН России по Свердловской области» 22-летним Денисом Степановым. За передачу телефона за взятку ему назначили 3 года 2 месяца лишения свободы.



Суд установил, что Степанов в августе этого года за взятку в размере 15 тысяч рублей лично передал одному из осужденных мобильный телефон. Кроме того, обвиняемый не запрещал пользоваться мобильным и не забирал его у осужденного, хотя это входило в должностные обязанности Степанова.



Степанова признали виновным в преступлениях по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства), части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).



Добавим, что после отбывания наказания Степанову нельзя будет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационного–распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.



Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»