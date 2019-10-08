В Екатеринбурге горел расселённый дом, под завалами нашли обугленное тело

Сегодня утром в Екатеринбурге в переулке Сухумском в очередной раз загорелся расселённый под застройку, но так и не снесённый старый дом под номером 26. По словам местных жителей, для пожарных уже стало привычкой тушить его, пустующее здание стало ночлежкой для бомжей и местом времяпровождения для местных подростков. Вот только сегодняшнее возгорание закончилось трагедией. Во время проливки и разбора сгоревших конструкций пожарные нашли обугленное тело сгоревшего человека.В СУ СКР по Свердловской области факт находки тела обгоревшего человека подтвердили, сказав, что в настоящее время следственный отдел по Чкаловскому району проводит проверку по факту гибели человека. По предварительной информации, случай не криминальный. Скорее всего, погибший — человек без постоянного места жительства, а возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. О поле и возрасте погибшего можно будет сказать только после проведения экспертизы.