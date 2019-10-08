В Екатеринбурге состоится Всероссийская конференция «Культура и социальная ответственность»

11:01 | 9.10.2019

Фото: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

В уральской столице 8 ноября состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и социальная ответственность». Как рассказали в екатеринбургской администрации, регистрация участников на мероприятия уже началась.



Мероприятия конференции будут объединены темой «Мы все разные. Культура для всех». На площадке театра балета «Щелкунчик» люди с ограниченными возможностями здоровья будут проводить мастер-классы для работников учреждений культуры и дополнительного образования из Екатеринбурга и Свердловской области. Так, ребята с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другие будут делиться личным опытом, расскажут о правилах корректного общения с людьми с ОВЗ и научат, как грамотно встречать их в музеях, библиотеках и других местах.



В конференции смогут принять участие все люди, для которых актуальна тема инклюзии и общения с людьми с инвалидностью. Зарегистрироваться на конференцию можно на официальном сайте Управления культуры администрации Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»