Из екатеринбургского гипермаркета на Уралмаше ночью эвакуировали сотрудников из-за пожара

10:35 | 9.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Минувшей ночью на Уралмаше горел гипермаркет. Из магазине эвакуировали 10 сотрудников, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Речь идет о гипермаркете, расположенном на бульваре Культуры. Информация о пожаре на пульт диспетчера поступила в 02:06.



Чтобы потушить пламя на место выезжали 45 пожарных на 11 машинах. К 02:24 спасатели потушили огонь, в 02:58 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.



В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»