Упавшее дерево обошлось мэрии Полевского в 100 тысяч рублей

10:11 | 9.10.2019

Жительница Полевского смогла взыскать с администрации города более 100 тысяч рублей за упавшее на дом дерево. Правда, для этого ей пришлось посудиться.



В июне прошлого года на ее частный дом и участок рухнуло дерево, росшее по соседству, в результате чего были повреждены металлический забор, крыша дома, газовые трубы, многочисленные плодовые деревья и растения в огороде. По оценке специалистов, материальный ущерб составил 95 594 рубля. Наталья подала иск в Полевской городской суд о взыскании ущерба.



Определением Полевского городского суда в качестве соответчика к участию в деле была привлечена администрация Полевского городского округа.



Решением суда первой инстанции исковые требования Натальи К. были удовлетворены частично. С администрации города в пользу истца взыскано 95 594 рублей в возмещение ущерба, компенсация морального вреда – 5 тысяч рублей, судебные расходы 3 350 рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Не согласившись с решением суда первой инстанции, мэрия обжаловала его в Свердловском областном суде.



Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами Полевского городского суда о том, что упавшее дерево располагалось на землях общего пользования, находящихся в ведении администрации Полевского ГО. Следовательно, обязанность по возмещению ущерба лежит именно на администрации. При этом чиновники не представили суду доказательств, что надлежащим образом исполняли свои обязанности по содержанию зеленых насаждений.



Свердловский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменений. Администрации Полевского придется выплатить Наталье К. более 100 тысяч рублей за причиненный ущерб.

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