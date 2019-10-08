Новости дня
10:11 | 9.10.2019
Упавшее дерево обошлось мэрии Полевского в 100 тысяч рублей
В июне прошлого года на ее частный дом и участок рухнуло дерево, росшее по соседству, в результате чего были повреждены металлический забор, крыша дома, газовые трубы, многочисленные плодовые деревья и растения в огороде. По оценке специалистов, материальный ущерб составил 95 594 рубля. Наталья подала иск в Полевской городской суд о взыскании ущерба.
Определением Полевского городского суда в качестве соответчика к участию в деле была привлечена администрация Полевского городского округа.
Решением суда первой инстанции исковые требования Натальи К. были удовлетворены частично. С администрации города в пользу истца взыскано 95 594 рублей в возмещение ущерба, компенсация морального вреда – 5 тысяч рублей, судебные расходы 3 350 рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, мэрия обжаловала его в Свердловском областном суде.
Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами Полевского городского суда о том, что упавшее дерево располагалось на землях общего пользования, находящихся в ведении администрации Полевского ГО. Следовательно, обязанность по возмещению ущерба лежит именно на администрации. При этом чиновники не представили суду доказательств, что надлежащим образом исполняли свои обязанности по содержанию зеленых насаждений.
Свердловский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменений. Администрации Полевского придется выплатить Наталье К. более 100 тысяч рублей за причиненный ущерб.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
10:11 | 9.10.2019
Упавшее дерево обошлось мэрии Полевского в 100 тысяч рублей
09:15 | 9.10.2019
В Екатеринбурге могут построить второй аэропорт
20:18 | 8.10.2019
Следственный комитет проверит сообщения о возможном применении насилия к пожилому мужчине в Екатеринбурге
19:47 | 8.10.2019
В Екатеринбурге до 2025 года власти отремонтируют 60 школ
19:11 | 8.10.2019
На Среднем Урале в 2020 году пройдут «Дни Южной Чехии»
18:56 | 8.10.2019
В Свердловской области 3 ноября состоится «Ночь искусств»
17:53 | 8.10.2019
На вокзале в Екатеринбурге посещение туалета станет бесплатным
17:43 | 8.10.2019
Два пермских проекта стали призерами регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards
17:34 | 8.10.2019
В Перми выберут директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек
17:31 | 8.10.2019
В Перми пройдет форум «ЖКХ – Новое качество. Муниципальная повестка»
17:01 | 8.10.2019
В Перми начался прием заявок на выездной форум городского актива школьников «Город – детям! Дети – городу!»
16:55 | 8.10.2019
Екатеринбуржца осудят за угрозу распилить полицейского
16:49 | 8.10.2019
В Прикамье на базе ГКБ № 2 могут создать единый центр проведения высокотехнологичных операций
15:58 | 8.10.2019
Жёсткое ночное ДТП у БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге попало на видео
15:34 | 8.10.2019
Пермская спортсменка победила на международном соревновании по марафонским заплывам в ластах
15:00 | 8.10.2019
В Березовском пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи
14:11 | 8.10.2019
Можно спать спокойно: в Екатеринбурге возобновилась работа комиссии по безопасности
13:48 | 8.10.2019
В сквере у Пермского театра оперы и балета завершается установка новых светильников
13:40 | 8.10.2019
Согласно плану развития, в Екатеринбурге появятся вторая ветка метро и новые трамвайные пути
13:36 | 8.10.2019
«Мицубиси Электрик» приглашает на открытие центра компетенций
13:05 | 8.10.2019
Депутат Госдумы испытал комбайн на поле под Челябинском
13:04 | 8.10.2019
В музыкальном забеге в Чайковском приняли участие более 530 человек из 6 регионов России
12:46 | 8.10.2019
Из Екатеринбурга начнет летать самолет до Нижнего Новгорода