Новости дня
09:52 | 9.10.2019
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На Режевской трассе иномарка столкнулась с ГАЗелью, водитель легковушки погиб
Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «Хендай» - мужчина 1963 г.р., двигаясь со стороны города Режа в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением мужчины 1980 г.р. От сильного удара «ГАЗель» съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение Режевской ЦРБ, водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте ДТП.
Сотрудниками ГИБДД опрошены очевидцы происшествия, по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
10:11 | 9.10.2019
Упавшее дерево обошлось мэрии Полевского в 100 тысяч рублей
09:15 | 9.10.2019
В Екатеринбурге могут построить второй аэропорт
20:18 | 8.10.2019
Следственный комитет проверит сообщения о возможном применении насилия к пожилому мужчине в Екатеринбурге
19:47 | 8.10.2019
В Екатеринбурге до 2025 года власти отремонтируют 60 школ
19:11 | 8.10.2019
На Среднем Урале в 2020 году пройдут «Дни Южной Чехии»
18:56 | 8.10.2019
В Свердловской области 3 ноября состоится «Ночь искусств»
17:53 | 8.10.2019
На вокзале в Екатеринбурге посещение туалета станет бесплатным
17:43 | 8.10.2019
Два пермских проекта стали призерами регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards
17:34 | 8.10.2019
В Перми выберут директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек
17:31 | 8.10.2019
В Перми пройдет форум «ЖКХ – Новое качество. Муниципальная повестка»
17:01 | 8.10.2019
В Перми начался прием заявок на выездной форум городского актива школьников «Город – детям! Дети – городу!»
16:55 | 8.10.2019
Екатеринбуржца осудят за угрозу распилить полицейского
16:49 | 8.10.2019
В Прикамье на базе ГКБ № 2 могут создать единый центр проведения высокотехнологичных операций
15:58 | 8.10.2019
Жёсткое ночное ДТП у БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге попало на видео
15:34 | 8.10.2019
Пермская спортсменка победила на международном соревновании по марафонским заплывам в ластах
15:00 | 8.10.2019
В Березовском пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи
14:11 | 8.10.2019
Можно спать спокойно: в Екатеринбурге возобновилась работа комиссии по безопасности
13:48 | 8.10.2019
В сквере у Пермского театра оперы и балета завершается установка новых светильников
13:40 | 8.10.2019
Согласно плану развития, в Екатеринбурге появятся вторая ветка метро и новые трамвайные пути
13:36 | 8.10.2019
«Мицубиси Электрик» приглашает на открытие центра компетенций
13:05 | 8.10.2019
Депутат Госдумы испытал комбайн на поле под Челябинском
13:04 | 8.10.2019
В музыкальном забеге в Чайковском приняли участие более 530 человек из 6 регионов России
12:46 | 8.10.2019
Из Екатеринбурга начнет летать самолет до Нижнего Новгорода