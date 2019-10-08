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09:52 | 9.10.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Режевской трассе иномарка столкнулась с ГАЗелью, водитель легковушки погиб

Минувшей ночью, в 3.30, на 63 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «Хендай» - мужчина 1963 г.р., двигаясь со стороны города Режа в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением мужчины 1980 г.р. От сильного удара «ГАЗель» съехала в кювет и перевернулась.

На Режевской трассе иномарка столкнулась с ГАЗелью, водитель легковушки погиб

На Режевской трассе иномарка столкнулась с ГАЗелью, водитель легковушки погибФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение Режевской ЦРБ, водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сотрудниками ГИБДД опрошены очевидцы происшествия, по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

© «Вечерние ведомости»

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