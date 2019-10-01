В Екатеринбурге в мебельном центре ребенок получил травму из-за падения шкафа

20:33 | 8.10.2019

Фото: zen.yandex.ru

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проверит магазин, в котором травмировался двухлетний мальчик. Как рассказали в пресс-службе СКР, на ребенка в магазине упал шкаф.



Следователи проведут доследственную проверку на предмет признаков преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»