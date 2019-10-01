Следственный комитет проверит сообщения о возможном применении насилия к пожилому мужчине в Екатеринбурге

20:18 | 8.10.2019

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Органы СКР организовали доследсвенную проверку по сообщению о возможном применении насилия к 80-летнему мужчине со стороны его сына.



Конфликты между родственниками происходят из-за трехкомнатной квартиры. По словам юриста дедушки, полиция просто бездействует и не обращает внимание на происходящее.



По результатам доследственной проверки сложившейся ситуации будет дана объективная правовая оценка. Кроме того, в МВД пообещали, что если сведения о бездействии сотрудников полиции подтвердятся, то в отношении должностных лиц и их руководителей будут приняты самые жесткие меры реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»