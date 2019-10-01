В Екатеринбурге до 2025 года власти отремонтируют 60 школ

19:47 | 8.10.2019

Фото: kskconstruction.com.ua

В уральской столице до 2025 года власти планируют провести ремонт в 60 школах до 2025 года, соответствующие изменения внес мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в Постановление Администрации города Екатеринбурга об утверждении перечня общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2016 – 2025 годах.



«Мы все знаем, что ежегодно в Екатеринбурге сдаётся около миллиона квадратных метров жилья, и по обеспеченности образовательными организациями городу необходимо соответствовать этому показателю. Школа №1 в этом году сдана, школы в Академическом и Солнечном будут сданы в следующем. Всё, что нужно отремонтировать – отремонтируем», – отметил глава города.



Добавим, что на данный момент в Екатеринбурге в ремонте нуждаются 105 школьных зданий.



Стоит напомнить, что в рамках федеральной госпрограммы Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» к 2025 году всех школьников планируют перевести на односменное обучение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»