На вокзале в Екатеринбурге посещение туалета станет бесплатным

17:53 | 8.10.2019

С первого января следующего года посещение туалетов на железнодорожных вокзалах будет бесплатным для всех. Пока что воспользоваться туалетом бесплатно могут только льготные категории граждан и пассажиры, предъявляющие билеты.



Начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Георгий Геворкян рассказал, что граждане регулярно обращались в компанию по поводу стоимости услуг санитарных комнат, примерно 20% из отзывов носили негативный характер. Помимо этого, анализ финансовых показателей на 87 вокзалах показал убыточность данной услуги.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»