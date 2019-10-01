Орудие преступления на детской кроватке: на Урале в потасовке погиб студент

17:25 | 8.10.2019

Фото предоставлено друзьями Ивана Вачаева

В Асбесте в результате потасовки погиб 18-летний парень Иван Вачаев. Об этом рассказали его друзья. Смерть Ивана подтвердили в Следственном комитете и региональном главке МВД.



В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что, по версии следствия, вечером четвертого октября подозреваемый находился у себя дома и вступил в конфликт с женщиной и несколькими молодыми людьми, которые пришли к нему для разговора с его сожительницей. Ссора перешла в драку, в хорде которой подозреваемый в совершении преступления вооружился ножом и причинил молодому человеку ножевое ранение.



В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в убийстве подозревают ранее судимого 36-летнего уголовника по прозвищу «Дизель». По словам полковника Горелых, пострадавших было двое, один из них был госпитализирован и находится в больнице, а второй от полученных ранений скончался. Орудие преступления обнаружили на детской кроватке.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишении свободы в колонии строго режима. До приговора суда он будет находиться в СИЗО.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»