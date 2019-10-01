Екатеринбуржца осудят за угрозу распилить полицейского

16:55 | 8.10.2019

Фото предоставлено следственным отделом по Октябрьскому району

Жителя Екатеринбурга будут судить за угрозу распилить сотрудника полиции бензопилой. Материалы данного уголовного дела поступили в Октябрьский районный суд сегодня, 8 октября.



В июле прошлого года полицейский застал екатеринбуржца Альберта Каюмова в тот момент, когда тот пилил «болгаркой» лес в районе Компрессорного. Сотрудник правоохранительных органов заподозрил, что Каюмов действует незаконно.



На появление участкового мужчина отреагировал агрессивно. В следственном отделе СКР по Октябрьскому району рассказали, что Каюмов сказал: «Не подходи, распилю». Однако неизвестно, завел ли мужчину бензопилу в момент угрозы. Потерпевший в показаниях написал, что «болгарка» была заведена, а Каюмов сообщает, что она была выключена.



Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Денис Савин сообщил, что Альберт Каюмов по профессии строитель. Согласно его показаниям, мужчина хотел использовать дрова для личных нужд.



Каюмову грозит наказание вплоть до пяти лет колонии по первой части статьи 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»