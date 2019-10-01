Под Екатеринбургом пресечено нелегальное производство алкогольного фальсификата

Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками полиции выявили цех по производству и розливу фальсифицированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования по УрФО, обнаружено кустарное оборудование для производства алкогольной продукции, более 4 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, а также около 1 тысячи литров этанола крепостью 95%. В настоящее время технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы.