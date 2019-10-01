Руководство МУП «Екатеринбургэнерго» уволят за срыв отопительного сезона

16:19 | 8.10.2019

Фото: Вести-Урал

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе аппаратного совещания прямым указанием освободил от занимаемых должностей руководителей подразделений, чью работу признал неудовлетворительной, сообщает пресс-служба мэрии.



По итогам подготовки к отопительному сезону будут уволены руководители «Екатеринбургэнерго», из-за которых тепло в некоторые дома пришло позже установленного срока.



«Коллеги, прошёл год, мы каждому дали возможность показать себя, – заявил градоначальник. – Теперь делаем кадровые выводы».



Дисциплинарная ответственность будет возложена на исполняющего обязанности генерального директора МУП «Екатеринбургэнерго» Максима Ливанова. Также будут наказаны или уволены сотрудники предприятия, непосредственно ответственные за конкретные недоработки в ходе отопительного сезона.



Еще одно кадровое решение связано с ситуацией со станцией метро «Бажовская». Городские власти вынуждены судиться с компанией, построившей над будущей станцией метрополитена капитальный объект.



«По «Бажовской» идут судебные заседания, проводятся серьёзные разбирательства, – напомнил Глава Екатеринбурга. – По итогам служебных проверок я принял решение об увольнении руководителя юридической службы Земельного комитета. С точки зрения подготовки судебных процессов, отработки интересов города, деятельность юридической службы крайне неудовлетворительна».



Напомним, что ранее у Александра Высокинского, появились претензии к кураторам благоустройства сквера у Оперного театра, сроки по которому значительно сорваны. В настоящее время готовятся документы об увольнении в отношении начальника отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Льва Крылова.

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