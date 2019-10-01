Новости дня
15:50 | 8.10.2019
Фото: lookmytrips.com
Театры Свердловской области получат поддержку в виде грантов губернатора
Учреждениям культуры направят гранты в размере от 500 тысяч до семи миллионов рублей. Так, например, семь миллионов рублей выделили екатеринбургскому ТЮЗу на постановку «Собачье сердце» и гастроли в Севастополь и Бразилию. Поддержку в виде такой же суммы получила и Свердловская государственная академическая филармония для реализации проекта «Соединяя Европу и Азию».
В число получателей грантов также вошли театры Первоуральска, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила. Так, 500 тысяч рублей выделили театральной лаборатории «Мужской разговор» в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Грантовая поддержка учреждений культуры и творческих коллективов проходит в рамках государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года». Полный список получателей грантов можно посмотреть на официальном интернет-портале.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:53 | 8.10.2019
На вокзале в Екатеринбурге посещение туалета станет бесплатным
17:43 | 8.10.2019
Два пермских проекта стали призерами регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards
17:34 | 8.10.2019
В Перми выберут директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек
17:31 | 8.10.2019
В Перми пройдет форум «ЖКХ – Новое качество. Муниципальная повестка»
17:01 | 8.10.2019
В Перми начался прием заявок на выездной форум городского актива школьников «Город – детям! Дети – городу!»
16:55 | 8.10.2019
Екатеринбуржца осудят за угрозу распилить полицейского
16:49 | 8.10.2019
В Прикамье на базе ГКБ № 2 могут создать единый центр проведения высокотехнологичных операций
15:58 | 8.10.2019
Жёсткое ночное ДТП у БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге попало на видео
15:34 | 8.10.2019
Пермская спортсменка победила на международном соревновании по марафонским заплывам в ластах
15:00 | 8.10.2019
В Березовском пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи
14:11 | 8.10.2019
Можно спать спокойно: в Екатеринбурге возобновилась работа комиссии по безопасности
13:48 | 8.10.2019
В сквере у Пермского театра оперы и балета завершается установка новых светильников
13:40 | 8.10.2019
Согласно плану развития, в Екатеринбурге появятся вторая ветка метро и новые трамвайные пути
13:36 | 8.10.2019
«Мицубиси Электрик» приглашает на открытие центра компетенций
13:05 | 8.10.2019
Депутат Госдумы испытал комбайн на поле под Челябинском
13:04 | 8.10.2019
В музыкальном забеге в Чайковском приняли участие более 530 человек из 6 регионов России
12:46 | 8.10.2019
Из Екатеринбурга начнет летать самолет до Нижнего Новгорода
12:14 | 8.10.2019
В Свердловской области подъёмные краны сыграли в дартс
11:51 | 8.10.2019
Екатеринбурженка заняла первое место на Кубке мира по кикбоксингу
11:11 | 8.10.2019
В Екатеринбурге продлили перекрытие переезда через реку Патрушиху
11:00 | 8.10.2019
В Ирбите водитель сбил мать с трехлетним ребенком
10:38 | 8.10.2019
Прокуратура направила в суд дело в отношении спикера думы Сысерти