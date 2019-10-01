В Екатеринбурге общественники потребовали запретить «наливайки» в жилых домах

В Екатеринбурге прошел рейд по пивным магазинам – так называемым «наливайкам». В дневное время они работают в формате магазинов, а после 23:00, когда алкоголь продавать запрещено, становятся барами, разливая пиво всем желающим.Инициатором проведения мероприятия стал координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.«За последний год количество подобных питейных заведений в уральской столице кратно увеличилось, «наливайки» появляются на первых этажах жилых домов. Часть из них работает до двух часов ночи, другие в круглосуточном режиме. Мы провели опрос граждан, 90% опрошенных выступают за запрет подобной деятельности в ночное время», – рассказал Дмитрий Чукреев.По его словам, в Государственной думе сейчас обсуждается проект об ужесточении законодательства, чтобы навести порядок в этой сфере.«Сейчас нет четкой градации, не установлены четкие требования к заведениям общепита, к площади помещения и так далее. Запрет на торговлю спиртным в ночное время, который был принят несколько лет назад, не действует, так как предприниматели нашли способ обойти его. Внесение изменений в законодательство позволит устранить пробелы», –уверен общественник.