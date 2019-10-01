В Березовском пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

15:00 | 8.10.2019

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В Березовском ищут 79-летнюю женщину, нуждающуюся в медицинской помощи. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Нели Петровна Разина (Арканова) ушла вчера около 16:00 и до сих пор не вернулась. Приметы пропавшей: рост 158 см, нормальное телосложение, карие глаза и седые волосы. На момент пропажи она была одета в голубую кофту-кардиган на пуговках с карманами, черные штаны и бежевые туфли. Отмечается, что у пенсионерки есть шрам на шее.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нели Петровны, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»