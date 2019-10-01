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14:42 | 8.10.2019

Фото: Фёдор Серков

Избирательная комиссия Екатеринбурга рассказала о защите опросных листов

Сегодня, 8 октября, избирательная комиссия Екатеринбурга рассказала, как листы для опроса по строительству храма Святой Екатерины будут защищены от подделки фальсификации.

По словам представителей, на каждый опросный лист будет нанесен оттиск печати избирательной комиссии. Бланки, не заверенные такой печатью, будут признаваться недействительными.

Напомним, что опрос горожан по месту строительства собора Святой Екатерины проведут уже в это воскресенье, 13 октября. За понравившуюся площадку екатеринбуржцы смогут проголосовать в одном из 51 пунктов. Узнать адрес своего опросного пункта можно на Официальном портале Екатеринбурга или по телефону горячей линии 304-35-26 с 10:00 до 17:00 в будние дни, а 13 октября – с 8:00 до 20:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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