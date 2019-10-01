Новости дня
14:42 | 8.10.2019
Фото: Фёдор Серков
Избирательная комиссия Екатеринбурга рассказала о защите опросных листов
По словам представителей, на каждый опросный лист будет нанесен оттиск печати избирательной комиссии. Бланки, не заверенные такой печатью, будут признаваться недействительными.
Напомним, что опрос горожан по месту строительства собора Святой Екатерины проведут уже в это воскресенье, 13 октября. За понравившуюся площадку екатеринбуржцы смогут проголосовать в одном из 51 пунктов. Узнать адрес своего опросного пункта можно на Официальном портале Екатеринбурга или по телефону горячей линии 304-35-26 с 10:00 до 17:00 в будние дни, а 13 октября – с 8:00 до 20:00.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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