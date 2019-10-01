Основателю «ITM Холдинг» отменили условный приговор, взяв под стражу в зале суда

13:18 | 8.10.2019

Фото: пресс-служба Свердловского облсуда

Свердловский областной суд отправил в колонию общего режима на 4 года основателя фирмы «ITM Холдинг» Юрия Юдина. Ранее, в июне 2019 года Пригородный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена, признав его виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических, психических страданий путем систематического совершения иных насильственных действий в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Ему было назначено крайне мягкое наказание в виде в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



С приговором не согласились Управление социальной политики и заместитель прокурора Пригородного района – государственный обвинитель в судебных прениях просил суд назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет. Ведомство подало апелляцию на приговор ввиду его чрезмерной мягкости.



Сегодня, 8 октября Свердловский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор Пригородного районного суда, отменив условное осуждение. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила Юрию Юдину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

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