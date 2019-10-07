Из Екатеринбурга начнет летать самолет до Нижнего Новгорода

12:46 | 8.10.2019

Фото: newizv.ru

В аэропорту Кольцово появится прямой рейс до Нижнего Новгорода. Самолет начнет летать с 18 октября, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



Из Екатеринбурга в Нижний Новгород можно будет улететь в среду и пятницу в 16:50, а в обратную сторону – в среду и пятницу в 12:10 по местному времени. Время в пути составит 1 час 50 минут.



Выполнять рейс будет компания «ИрАэро» на самолете Sukhoi Superjet 100, вмещающий до 103 пассажиров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»